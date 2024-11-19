Житель Березников отсудил 1,4 млн рублей за травму на производстве

В Березниках прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве. Как рассказали в надзорном ведомстве, при выполнении работ на одном из промышленных объектов сотрудника компании ударило трубой от движущегося бульдозера.