Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Березников отсудил 1,4 млн рублей за травму на производстве

Работника промышленного предприятия ударило трубой от движущегося бульдозера.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве. Как рассказали в надзорном ведомстве, при выполнении работ на одном из промышленных объектов сотрудника компании ударило трубой от движущегося бульдозера.

В результате несчастного случая мужчина получил тяжелую травму. Однако добровольно предприятие не компенсировало пострадавшему моральный вред. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации.

В итоге суд обязал выплатить работодателя в пользу пострадавшего 500 тысяч рублей, а собственника автотранспортного средства — 900 тысяч рублей.

здоровье