Житель Березников отсудил 1,4 млн рублей за травму на производстве

В Березниках прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве. Как рассказали в надзорном ведомстве, при выполнении работ на одном из промышленных объектов сотрудника компании ударило трубой от движущегося бульдозера.
В результате несчастного случая мужчина получил тяжелую травму. Однако добровольно предприятие не компенсировало пострадавшему моральный вред. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации.
В итоге суд обязал выплатить работодателя в пользу пострадавшего 500 тысяч рублей, а собственника автотранспортного средства — 900 тысяч рублей.