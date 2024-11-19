Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге

«Мигрантам условий нет. Тут китайцы, арабы, турки, казахи — считай, человек 40 уже. Обычно бывает от 100 до 150 человек, а проходят процедуру от силы 30 человек. Тут давка! И это платно», — рассказал один из местных жителей.