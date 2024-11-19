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В Набережных Челнах изъяли почти три тысячи литров нелегального алкоголя

Продукцию обнаружили местные полицейские.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах изъяли почти три тысячи литров нелегального алкоголя. Продукцию обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу.

Полицейские остановили автомобиль горожанина, где обнаружили 111 коробок. В каждой из них оказалось по 40 и 50 флаконов «продукции двойного назначения».

Затем правоохранители поймали водителя, который вез 116 коробок с тем же содержимым. Благодаря этому им удалось выйти на склад, откуда отгружали товар. Как выяснилось, сбыть продукцию планировали в татарстанском автограде.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Татарстане специалисты Госалкогольинспекции проверят сыр и детские сосиски Для этого будет проведена дегустация.