В Набережных Челнах изъяли почти три тысячи литров нелегального алкоголя. Продукцию обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу.
Полицейские остановили автомобиль горожанина, где обнаружили 111 коробок. В каждой из них оказалось по 40 и 50 флаконов «продукции двойного назначения».
Затем правоохранители поймали водителя, который вез 116 коробок с тем же содержимым. Благодаря этому им удалось выйти на склад, откуда отгружали товар. Как выяснилось, сбыть продукцию планировали в татарстанском автограде.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Татарстане специалисты Госалкогольинспекции проверят сыр и детские сосиски Для этого будет проведена дегустация.