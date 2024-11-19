Появилось видео с места гибели 22-летней жительницы Уфы

В Уфе в жуткой аварии погибла 22-летняя девушка. Трагедия произошла на проспекте Октября в двенадцатом часу ночи 18 ноября.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, около дома № 147 врезались такси «Рено Логан» и «Лада Калина», в которой находились молодые люди. По предварительной версии, водитель отечественного атво не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, а затем его отбросило на обочину, где он врезался в ЛЭП. Удар был такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла. Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось разрезать авто.
ДТП не пережила 22-летняя пассажирка «Лады Калина», водитель машины выжил, но получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в больницу.
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