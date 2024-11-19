В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину

Видео о том, как молодая женщина в форме сотрудника магазина силой бросает пожилую на пол, затем пинает ее и применяет удушающий прием, появилось соцсетях. На нем также запечатлено, как сотрудница магазина просматривает камеры наблюдения и хохочет над содеянным. В СК сообщили о начале проверки.