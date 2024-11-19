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В Кемерово возбудили дело на директора магазина, избившую пожилую женщину

КЕМЕРОВО, 19 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на директора магазина в Кемерово, которая, предположительно, избила пожилую женщину в торговом зале, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Видео о том, как молодая женщина в форме сотрудника магазина силой бросает пожилую на пол, затем пинает ее и применяет удушающий прием, появилось соцсетях. На нем также запечатлено, как сотрудница магазина просматривает камеры наблюдения и хохочет над содеянным. В СК сообщили о начале проверки.

«Следственным отделом по Заводскому району города Кемерово… возбуждено уголовное дело в отношении директора магазина по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе ведомства.

СК