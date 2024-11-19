В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому

«Согласно предъявленному обвинению, в декабре 2023 года фигурант, находясь возле дома на улице Ватутина в селе Душкино, в ответ на попытку сотрудников полиции пресечь его противоправное поведение произвел выстрел из ружья в одного из представителей правопорядка, причинив ему телесное повреждение в виде огнестрельного ранения лица», — говорится в сообщении ведомства.