Житель Башкирии незаконно убил кабанов.

У него в авто были обнаружены и изъяты охотничье ружье, патроны, тепловизор, нож с биноклем. Мужчина лишился и машины. Кроме того, на проселочной дороге были найдены две туши кабана, предположительно, ставшие жертвами незаконной охоты. Подозреваемый признался, что планировал использовать мясо для личных нужд.