Житель Башкирии незаконно убил кабанов.

56-летний житель деревни Бишкураево устроил незаконный отстрел кабанов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в полицию Илишевского района обратился местный егерь, который заметил машину в лесу и услышал выстрелы, предположительно из охотничьего ружья. Стражи порядка остановили транспортное средство, за рулем которого находился житель деревни Бишкураево.
У него в авто были обнаружены и изъяты охотничье ружье, патроны, тепловизор, нож с биноклем. Мужчина лишился и машины. Кроме того, на проселочной дороге были найдены две туши кабана, предположительно, ставшие жертвами незаконной охоты. Подозреваемый признался, что планировал использовать мясо для личных нужд.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела и оценивается причиненный ущерб.