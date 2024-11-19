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Житель Башкирии незаконно убил кабанов

Житель Башкирии незаконно убил кабанов.

Источник: МВД по РБ

56-летний житель деревни Бишкураево устроил незаконный отстрел кабанов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в полицию Илишевского района обратился местный егерь, который заметил машину в лесу и услышал выстрелы, предположительно из охотничьего ружья. Стражи порядка остановили транспортное средство, за рулем которого находился житель деревни Бишкураево.

У него в авто были обнаружены и изъяты охотничье ружье, патроны, тепловизор, нож с биноклем. Мужчина лишился и машины. Кроме того, на проселочной дороге были найдены две туши кабана, предположительно, ставшие жертвами незаконной охоты. Подозреваемый признался, что планировал использовать мясо для личных нужд.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела и оценивается причиненный ущерб.