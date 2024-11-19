Житель Кишинева во время ссоры убил соседа, а его труп выкинул из окна девятого этажа: Суд приговорил убийцу к 18 годам лишения свободы

На допросе обвиняемый частично признал свою вину и рассказал, что к нему пришёл пьяный сосед, приревновавший его к своей супруге. После случившейся трагедии мужчина не знал, что делать с телом, и из страха решил выбросить труп в окно, пишет deschide.md.