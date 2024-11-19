Житель Кишинева во время ссоры убил соседа, а его труп выкинул из окна девятого этажа: Суд приговорил убийцу к 18 годам лишения свободы

Жителя Кишинёва приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство.
Согласно материалам дела, в гости к жителю Буюкан пришёл сосед. Между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой хозяин квартиры схватил нож и ударил им оппонента в живот.
Пострадавший скончался на месте. На вторые сутки совершивший преступление мужчина завернул труп в одеяло и выбросил из окна своей квартиры на 9-м этаже.
На допросе обвиняемый частично признал свою вину и рассказал, что к нему пришёл пьяный сосед, приревновавший его к своей супруге. После случившейся трагедии мужчина не знал, что делать с телом, и из страха решил выбросить труп в окно, пишет deschide.md.