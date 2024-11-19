ФСБ задержала подозреваемых в подрыве машины офицера в Севастополе

«Задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября 2024 года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в релизе.
Наблюдение за офицером вела жительница Севастополя 1986 года рождения. Она установила, где он живет, каким транспортом пользуется и по каким маршрутам передвигается.
Бомбу собрал, заложил и дистанционно подорвал житель Ялты 1977 года рождения. Компоненты ему через тайники передали кураторы. Силовики при обыске нашли еще одно самодельное взрывное устройство с 1,2 килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Установлено, что теракт спланировал и организовал начальник 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковник Юрий Мурилев под руководством замглавы СБУ генерал-майора Александра Поклада.
Также ФСБ опубликовала кадры допроса задержанных. На них украинский агент признается, что СБУ завербовала его летом 2023 года для ликвидации высокопоставленного военнослужащего.
«В ночь с 12 на 13 ноября 2024 года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение», — сказал задержанный.
Его арестовали на два месяца.
Работавшая на СБУ женщина подтвердила, что следила за машиной офицера. По ее словам, около вечером 12 ноября она убедилась, что внедорожник находится на парковке и передала эти данные куратору.