На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Полиция и власти проверят информацию о том, что две пятиклассницы в одной из гимназий Екатеринбурга заставили раздеться девочку на камеру, а потом разослали видео по чатам учеников.
Ранее в местных СМИ появились публикации о том, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса под угрозой физической расправы заставили одноклассницу раздеться догола, а после сняли ее на видео и разослали кадры сверстникам. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле.
«По информации директора, в данный период проводится внутреннее расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства случая», — сообщили РИА Новости в городском департаменте образования, уточнив, что история случилась в лицее имени С. П. Дягилева.
Как уточнили агентству в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, заявлений по инциденту в полицию не поступало. «Опубликованная информация будет проверена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.
Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, девочка могла раздеться «без угроз расправы, сама».