Суд в Самаре продлил арест экс-министру финансов Прямилову до февраля 2025 года

Бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова оставили под стражей еще на три месяца. Суд продлил ему арест до 19 февраля 2025 года. Такое решение принял Октябрьский районный суд 18 ноября.
Напомним, что Андрея Прямилова задержали по делу о строительстве метро в Самаре 17 октября. Следствие полагает, что несколько чиновников подделывали документы, чтобы завысить стоимость объекта.
Больше года находится под стражей по делу о строительстве новой станции метро бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Недавно областной суд продлил ему арест еще на три месяца, до февраля 2025 года.