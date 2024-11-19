На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии

Ранее в местных СМИ появились публикации о том, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса под угрозой физической расправы заставили одноклассницу раздеться догола, а после сняли ее на видео и разослали кадры сверстникам. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле.