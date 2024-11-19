В Подмосковье ограбили покупателя автомобиля, который носил деньги в пакете

Тогда грабитель ударил пострадавшего и скрылся, забрав с собой 50 тыс. рублей, остальные банкноты остались лежать на полу. Пострадавший сообщил, что его ограбили в тот момент, когда он через банкомат пытался перевести более 600 тыс. рублей на счет мужчины, у которого он собирался купить автомобиль.