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На юге Волгограда лихач на BMW сбил 10-летнего пешехода

В Волгограде в ДТП пострадал школьник.

Источник: Комсомольская правда

10-летний школьник из Красноармейского района Волгограда попал в больницу в результате ДТП. Авария произошла днем 18 ноября. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 16.00 часов водитель за рулем «БМВ» мчался на улице Хабаровской.

— Напротив дома № 10 он совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Отметим, что за минувшие сутки на областных трассах произошло пять аварий с пострадавшими. Инспекторы ГАИ задержали 14 нетрезвых автомобилистов.