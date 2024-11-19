Жительница Башкирии четыре года растила гигантскую опухоль на щеке

В Уфе на операционном столе оказалась женщина, у которого была диагностирована гигантскую опухоль слюнной железы, которая располагалась на лицевом нерве. Об уникальном медицинском случае рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, женщина долгое время, целых четыре года, наблюдала, как растет опухоль на ее лице. Пациентка не могла решиться на операцию из-за сильного страха. Когда уже ждать было нельзя, женщина все же решила заняться здоровьем.
Врачи больницы № 21 провели сложную операцию по удалению аденомы. Процедура считается технически сложной, так как через ткани слюнных желез проходят лицевой нерв и сосуды, которые обеспечивают движение мимической мускулатуры лица и ее кровоснабжение.
Сейчас жительница Башкирии уже выписана и чувствует себя хорошо.
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