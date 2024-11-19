В Калининградском зоопарке во время ремонта обнаружили артиллерийскую мину

«Обнаружили очередной (уже сбилась со счёту, который) снаряд. В этот раз — при производстве работ по ремонту хоздвора, — написала Соколова. — Находкой оказался 120-миллиметровый миномётный снаряд времён Второй мировой и штурма Кёнигсберга, без взрывателя».