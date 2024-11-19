Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградском зоопарке во время ремонта обнаружили артиллерийскую мину

Директор зоопарка Светлана Соколова сообщила, что мина была найдена внутри здания хоздвора.

Источник: телеграм-канал Светланы Соколовой

В Калининградском зоопарке во время ремонта хоздвора была найдена артиллерийская мина времён Великой Отечественной войны. О находке в своём телеграм-канале сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

«Обнаружили очередной (уже сбилась со счёту, который) снаряд. В этот раз — при производстве работ по ремонту хоздвора, — написала Соколова. — Находкой оказался 120-миллиметровый миномётный снаряд времён Второй мировой и штурма Кёнигсберга, без взрывателя».

Директор добавила, что за прошедшие 13 лет её работы в зоопарке находили даже авиабомбу, однако сотрудников озадачило, что боеприпас был найден внутри здания.

«Срочно заказали дополнительное обследование, — добавила Соколова. — К счастью, ничего подозрительного больше не обнаружили».