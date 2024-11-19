Мальчик погиб на глазах брата. Стало известно, что ждет виновника страшного ДТП на «зебре» в Тулуне

— У сына сломаны обе ноги. Ходить он не может, поэтому в больнице я постоянно рядом. Впереди долгий путь восстановления, сложная реабилитация. Будем заново учиться ходить. Сейчас ему заметно лучше, но он очень хочет, как можно скорее, вернуться домой, — рассказала тогда мама пострадавшего мальчика корреспонденту КП-Иркутск.