Мальчик погиб на глазах брата. Стало известно, что ждет виновника страшного ДТП на «зебре» в Тулуне

В Тулуне много месяцев тому назад произошла страшная авария, в которой погиб семилетний ребенок. Его старший брат оказался в больнице в тяжелом состоянии. КП-Иркутск стал известен приговор, который вынесли виновному водителю.
Произошло все днем 2 апреля 2024. Мальчики переходили дорогу по «зебре». Один из водителей пропустил школьников, те в благодарность помахали ему рукой и ускорили шаг, однако спустя пару мгновений их сбила белая Toyota Caldina.
Водитель скрылся с места аварии. ГУ МВД по Иркутской области.
Мальчик, который шел первым, погиб еще до приезда врачей, 11-летнего школьника экстренно отвезли в больницу Тулуна, а спустя сутки бортом санавиации доставили в Иркутск, там провели операцию.
— У сына сломаны обе ноги. Ходить он не может, поэтому в больнице я постоянно рядом. Впереди долгий путь восстановления, сложная реабилитация. Будем заново учиться ходить. Сейчас ему заметно лучше, но он очень хочет, как можно скорее, вернуться домой, — рассказала тогда мама пострадавшего мальчика корреспонденту КП-Иркутск.
Город всколыхнула ужасающая история. Неравнодушные жители в этот же вечер отправились к пешеходному переходу, где все произошло. Возложили цветы, игрушки, зажгли лампадки. Многие помогли семье материально.
Жители города возложили цветы, игрушки, зажгли лампадки. Фото: Тулунское телевидение.
В день прощания с мальчиков люди вышли на улицу, где проезжала похоронная процессия. Молча встали вдоль тротуаров, тишину прерывали лишь тихие всхлипывания. Ребенка похоронили в Куйтунском районе.
Водитель тогда скрылся с места происшествия еще до приезда экипажа ГИБДД. Однако спустя время его задержали, 30-летний мужчина заявил, что обгонял машину на пешеходном переходе. Экспертиза показала, что в тот день он был трезв.
— Суд с учетом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на 2,5 года после отбытия наказания, — рассказали КП-Иркутск в СКР, прокуратуре и МВД по Иркутской области.