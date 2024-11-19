Машину военного в Севастополе взорвали по заданию СБУ: задержаны мужчина и женщина

Силовики задержали 38-летнюю жительницу Севастополя и 47-летнего жителя Ялты, причастных к совершению теракта в отношении военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 9.53 13 ноября. На улице Шевченко взорвался и загорелся автомобиль. На место прибыли пожарные. Оказалось, что в машине находился водитель. Мужчину эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Мужчина скончался. Выяснилось, что погибший — военнослужащий.
В СК уточили, что сработало самодельное взрывное устройство. Оно было прикреплено к днищу автомобиля. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования.
«Женщина осуществляла наблюдение за военнослужащим с целью установления и фиксации адресов, маршрутов передвижения, распорядка дня, используемых транспортных средств. Ее сообщник, изготовив самодельное взрывное устройство и установив его под днище автомобиля, реализовал задание украинских кураторов и привел его в действие».
Сейчас фигуранты сотрудничают с силовиками и дают признательные показания. Следователи и спецслужбы отрабатывают максимально возможный круг лиц, причастных к теракту.
В пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю отметили, что ялтинец собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, которые ему передали кураторы через тайники. В гараже задержанного нашли еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Там было 1,2 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
«Теракт был спланирован и организован начальником 5 Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилёвым под руководством заместителя председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада», — отметили в ФСБ.
В ведомстве добавили, что Киевский районный суд заключил задержанного под стражу над два месяца.