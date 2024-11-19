Машину военного в Севастополе взорвали по заданию СБУ: задержаны мужчина и женщина

В пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю отметили, что ялтинец собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, которые ему передали кураторы через тайники. В гараже задержанного нашли еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Там было 1,2 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.