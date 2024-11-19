В Волгодонске оставили под стражей мужчину, сбросившего знакомую в мусоропровод

Происшествие случилось 17 сентября в городе Волгодонске в одном из многоквартирных домов на проспекте Курчатова. По версии следствия, Максим затолкал 32-летнюю подругу в мусоропровод. Она пролетела по трубе шесть этажей. Женщина выжила, но получила серьезные травмы. Ее госпитализировали.