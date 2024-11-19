На севере Уфы высадят новый сосновый лес

В Уфе появится новый сосновый лес. Об этом рассказали в столичной мэрии.
Как уточнили в администрации, лесной массив будет находиться на севере города. Там было высажено 20 тысяч десятиметровые саженцев хвойного дерева. Через несколько лет они достигнут высоты не менее метра.
Новый лес было решено высаживать из-за интенсивного развития газопроводов и сетей водоснабжения. Для сохранения экологии были выбраны хвойные деревья, так как они хорошо приживаются.
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