«Был добрым и сильным человеком»: в Башкирии водитель иномарки погиб на глазах 13-летнего сына

Ирик вместе с семьей жил в Магнитогорске. По словам друга погибшего, в тот злополучный день он вместе с сыном ехали в Бурзянский район в деревню к родным, а скорость врезавшейся в его машину Toyota составила порядка 140 км/ч. Как отметил тот же собеседник, водитель последней ранее был лишен прав, но вопреки запрету сел за руль.