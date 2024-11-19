«Был добрым и сильным человеком»: в Башкирии водитель иномарки погиб на глазах 13-летнего сына

В Башкирии в страшное встречное ДТП попали две семьи. Глава одной из них не пережил лобового столкновения и погиб на глазах у 13-летнего сына. «КП-Уфа» установила личность покойного и подробности аварии.
«ЛЕТЕЛ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ».
По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла днем 17 ноября на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. 42-летний Ирик М. вместе с 13-летним сыном ехал на Hyundai Elantra, когда на встречную полосу вылетела Toyota RAV4 — внедорожник буквально снес легковушку. Ирик получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи прямо на глазах у собственного сына. Сам мальчик был срочно госпитализирован и сейчас находится под наблюдением врачей.
Семья, находившаяся в Toyota, так же пострадала: водитель и его супруга обратились за медицинской помощью, а их трое детей — полуторагодовалая дочь и двое сыновей 7 и 9 лет — проходят обследование.
Судя по фотографиям с места ДТП, обломки транспорта разбросало по дороге. Внедорожнику, который летел на высокой скорости, сильно смяло крышу и сам автомобиль от удара перевернулся на бок. Больше всех испытали ужас дети из обеих машин, которые сильно плакали от боли и шока.
В Hyundai выжил 13-лений сын водителя. Фото: Госавтоинспекция Башкирии.
Некоторые комментаторы утверждают, что и участок этот крайне опасен для обгона, тем более в плохую погоду.
— Трасса тяжёлая, надо всем быть внимательными, — комментирует Умия Д.
— На дороге каша, то тает то мёрзнет снег, — пишет Альбина К.
«ОСТАЛИСЬ ЖЕНА И ДВОЕ ДЕТЕЙ».
Ирик вместе с семьей жил в Магнитогорске. По словам друга погибшего, в тот злополучный день он вместе с сыном ехали в Бурзянский район в деревню к родным, а скорость врезавшейся в его машину Toyota составила порядка 140 км/ч. Как отметил тот же собеседник, водитель последней ранее был лишен прав, но вопреки запрету сел за руль.
О мужчине отзываются как о добром и хорошем человеке. Фото: соцсети.
Гибель мужчины, любимого мужа и заботливого отца, оставила родных и друзей в глубоком горе. Дети потеряли своего главного защитника и опору, а их мама — спутника жизни.
— Мы дружили семьями, у Ирика осталась семья, двое несовершеннолетних детей, — рассказывает друг погибшего мужчины, Артем Т.
По словам друзей, Ирик был трудолюбивым и ради того, чтобы семья ни в чем не нуждалась, работал на двух работах.
— Он был честный, справедливый, всегда был готов прийти на помощь. Помогал всегда родителям. Сильный, добрый человек, — отзываются о мужчине близкие.
В социальных сетях близкие и друзья Ирика с трудом осознают трагедию.
— До сих пор не верится, — комментирует Рамзиля Л.
— Царство небесное, братиша! — пишет под постом Андрей У., друг погибшего мужчины.
— Детей жаль, которые увидели весь этот ужас, — отвечает Лиана Х.
Родные Ирика переживают, что виновник смертельного ДТП может вовсе не понести наказания. По словам друга мужчины, водитель RAV4 человек со связями и попытается избежать ответственности.
ОФИЦИАЛЬНО.
«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу ДТП в МВД Башкирии. Там заявили о заведении уголовного дела.
— В отношении водителя автомобиля Toyota RAV4 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщает пресс-служба ведомства.