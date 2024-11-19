В Петербурге пресекли бизнес по оказанию интимных услуг

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга пресекла «бизнес» по оказанию интимных услуг, где женщины легкого поведения были заняты «вахтовым методом», организаторы криминальной схемы арестованы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как установили правоохранители, создателями криминального бизнеса стали 35-летний петербуржец и его 33-летняя сожительница, работавшая администратором в массажных салонах. В качестве администраторов они пригласили двух женщин, одна из которых приехала в Петербург из Республики Коми, а другая работала дистанционно из дома в Челябинской области.
«Особенностью “предприятия” являлось отсутствие постоянного штата “работниц”. Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а “заработав” нужную сумму, возвращались домой», — рассказали в ГУМВД.
При этом для каждой «жрицы любви» арендовалась отдельная квартира, а их «услуги» рекламировались в мессенджерах и на сайтах знакомств. Стоимость этих «услуг» варьировалась от 5 до 40 тысяч рублей. По данным полиции, нелегальный бизнес приносил более 1 миллиона рублей «прибыли» ежемесячно.
На момент проведения полицейской операции под интимные услуги арендовались 4 квартиры в различных районах города. В них прошли обыски, а их «обитательницы» в возрасте 20−33 лет были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за занятия проституцией.
«Создателей нелегального бизнеса и двух администраторов полицейские привлекли в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Всем четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключают в региональном главке МВД РФ.