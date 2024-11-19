В Петербурге пресекли бизнес по оказанию интимных услуг

Как установили правоохранители, создателями криминального бизнеса стали 35-летний петербуржец и его 33-летняя сожительница, работавшая администратором в массажных салонах. В качестве администраторов они пригласили двух женщин, одна из которых приехала в Петербург из Республики Коми, а другая работала дистанционно из дома в Челябинской области.