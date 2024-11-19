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В Горячем Ключе уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны

Гранату обнаружили около мусорных баков.

В Горячем Ключе уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сообщение об обнаружении странного предмета поступило с улицы Бабушкина. Мужчина нашел необычный предмет, напоминающий боеприпас, возле мусорных контейнеров.

Инженерно-техническая группа ОМОН «Пластун» прибыла на место, установила, что находка — это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Специалисты Росгвардии выяснили, что корпус снаряда был подвергнут разрушению, и он все еще может быть опасен для жителей.

Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили с соблюдением мер безопасности.

Напомним, мину времен ВОВ нашли у озера в Краснодаре. Странный предмет заметили местные жители на Карасунской Набережной Краснодара. Прибывшие специалисты установили, что это 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны.