В Горячем Ключе уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Сообщение об обнаружении странного предмета поступило с улицы Бабушкина. Мужчина нашел необычный предмет, напоминающий боеприпас, возле мусорных контейнеров.
Инженерно-техническая группа ОМОН «Пластун» прибыла на место, установила, что находка — это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Специалисты Росгвардии выяснили, что корпус снаряда был подвергнут разрушению, и он все еще может быть опасен для жителей.
Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили с соблюдением мер безопасности.
Напомним, мину времен ВОВ нашли у озера в Краснодаре. Странный предмет заметили местные жители на Карасунской Набережной Краснодара. Прибывшие специалисты установили, что это 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны.