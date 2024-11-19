В Горячем Ключе уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны

Инженерно-техническая группа ОМОН «Пластун» прибыла на место, установила, что находка — это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Специалисты Росгвардии выяснили, что корпус снаряда был подвергнут разрушению, и он все еще может быть опасен для жителей.