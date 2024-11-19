Гостиница «Жемчужина Востока» загорелась в Забайкалье 19 ноября: что известно

Гостиница «Жемчужина Востока» загорелась в Чите Забайкальского края. Здание находится в десяти минутах езды от центра города на улице Евгения Гасаюна. На месте уже работают пожарные. В Интернете появилось видео с места пожара. На кадрах видно, как из окон четырехэтажного здания идет черный дым, обгорел второй этаж. В соцсетях также пишут, что были слышны «хлопки», после которых вылетели стекла. Возможно, огонь добрался до горючих веществ.