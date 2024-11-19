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Гостиница «Жемчужина Востока» загорелась в Забайкалье 19 ноября: что известно

Загоревшееся масло стало причиной пожара в гостинице «Жемчужина Востока» в Чите.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Гостиница «Жемчужина Востока» загорелась в Чите Забайкальского края. Здание находится в десяти минутах езды от центра города на улице Евгения Гасаюна. На месте уже работают пожарные. В Интернете появилось видео с места пожара. На кадрах видно, как из окон четырехэтажного здания идет черный дым, обгорел второй этаж. В соцсетях также пишут, что были слышны «хлопки», после которых вылетели стекла. Возможно, огонь добрался до горючих веществ.

— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление. В 15:53 (по местному времени -Прим.ред.) оба очага были полностью ликвидированы на общей площади 40 квадратных метров, — сообщили в МЧС Забайкальского края.

Очевидцы говорят, что пламя разгорелось на кухне. Эту версию подтвердили пожарные. Причиной ЧП стало загоревшееся во фритюре на третьем этаже масло. По вентиляции огонь перешел на четвертый. В Следкоме начали доследственную проверку.

— По данному факту организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ — уничтожение имущества по неосторожности путём неосторожного обращения с огнём, — сообщили в СУ СКР Забайкалья.

К месту пожара едут следователи и криминалисты. Они займутся осмотром места ЧП, поговорят с работниками и жильцами.

Гостиница «Жемчужина Востока» имеет хорошую оценку на сервисах выше 4,1 балла. Отметим, что заведение не из дешевых. Самая низкая цена за номера 2,5 тысячи сутки. Помимо кафе, в здании также есть прачечная и сауна.