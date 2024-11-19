Омич обнаружил несанкционированную свалку свиных туш

Коллегам из Города55 омичи рассказали о необычной находке в районе улицы 3-я Молодежная в Октябрьском округе Омска. Прямо в лесополосе посреди города образовался скотомогильник.
В управлении омского Роспотребнадзора изданию уточнили, что утилизация останков животных должна осуществляться путем сжигания их в спецпечах или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка, в скотомогильниках.
За нарушение правил утилизации виновников ожидает штраф: для физлиц — от 4000 до 5000 рублей, а для предпринимателей — от 500 000 до 700 000 рублей.
Ранее в Омске обнаружили кладбище ртутных термометров.