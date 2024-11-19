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В Омске больше месяца не могут найти голубоглазого мужчину

Для его поисков требуется помощь добровольцев.

Источник: Соцсети

Во вторник, 19 ноября, волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 31-летнего Шипицина Павла Алексеевича. С 12 октября его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост составляет 170 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в серую кофту и тёмно-серые брюки.

Волонтёры отмечают, что для поисков мужчины требуется помощь добровольцев. Тех, кто что-либо знает о местонахождении омича, просят сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.