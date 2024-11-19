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В детском саду Кунгура рухнул потолок

В администрации Кунгура обещают прокомментировать ситуацию.

Источник: Freepik

Потолок рухнул в одном из помещений детского сада Кунгура Пермского края 18 ноября, рассказали свидетели происшествия в группе «ЧП Кунгур» в соцсети.

На кадрах, опубликованных местными жителями, — облупившийся потолок и множество белых обломков, которые почти полностью покрыли пол в комнате.

Авторы поста утверждают, что потолок обрушился, когда специалист менял в зале детского сада лампы освещения.

«К счастью, дети, которые находились в это время в группе, по его словам, практически не пострадали. Малыши получили лишь незначительные царапины», — рассказывают местные жители.
Жители Кунгура просят местную администрацию провести по факту обрушения потолка проверку.
Сайт perm.aif.ru направил в администрацию Кунгура запрос об обстоятельствах инцидента.

Напомним, жители Красновишерска жалуются на обрушение потолка в одном из домов по улице Сплавщиков, 12. Проживающие здесь люди рассказывают, что крыша в доме начала разрушаться еще четыре года назад. Власти подчёркивают, что жители сами виноваты в случившемся. По словам чиновников, они должны были самостоятельно делать в доме ремонт, но ничего не предприняли.

ЖКХ