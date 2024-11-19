В детском саду Кунгура рухнул потолок

Напомним, жители Красновишерска жалуются на обрушение потолка в одном из домов по улице Сплавщиков, 12. Проживающие здесь люди рассказывают, что крыша в доме начала разрушаться еще четыре года назад. Власти подчёркивают, что жители сами виноваты в случившемся. По словам чиновников, они должны были самостоятельно делать в доме ремонт, но ничего не предприняли.