Неизвестный поджег три иномарки в Буграх

Три иномарки сгорело в ночь на 18 ноября у дома 4 по Чайной улице в Буграх. Как установили правоохранители, пожар начался под капотом Range Rover Sport, который принадлежит 30-летней женщине, а после пламя перекинулось на стоящие рядом BMW 645 и Kio Rio. У правоохранителей есть основание полагать, что огонь возник не сам по себе, а это был поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.