Неизвестный поджег три иномарки в Буграх

Три иномарки сгорело в ночь на 18 ноября у дома 4 по Чайной улице в Буграх. Как установили правоохранители, пожар начался под капотом Range Rover Sport, который принадлежит 30-летней женщине, а после пламя перекинулось на стоящие рядом BMW 645 и Kio Rio. У правоохранителей есть основание полагать, что огонь возник не сам по себе, а это был поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, — добавили в ведомстве.
Правоохранители ищут поджигателя.
Ранее SPB.KP.RU писал, что мужчина ради мести поджег две иномарки в Петербурге. Горожанин объяснил правоохранителям, что якобы ранее у него несколько человек похитили телефон, а скрылись незнакомцы на автомобилях, похожих на те, которые он затем поджег.