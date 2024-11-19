В Самаре эвакуировали ТРК «Аврора Молл» 19 ноября

Во вторник, 19 ноября 2024 года, в Самаре всех посетителей и работников вывели из ТРК «Аврора Молл». Местные жители предположили, что в здании мог начаться пожар. Кадры эвакуации появились в социальных сетях.
«Всех посетителей вывели на улицу, к зданию приехали пожарные машины», — написали самарцы.
Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. Как оказалось, никакого возгорания в торговом центре не было.
«Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации в супермаркете», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, 18 ноября в Самарской области произошло восемь техногенных пожаров. В этот день горели электрический провод, строения, бытовая техника, дом, баня, древесный хлам.