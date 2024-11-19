Вступился за отца в магазине: жена погибшего жителя Белорецка рассказала, из-за чего его избили до смерти

— Сейчас мне нужна помощь всей страны, чтобы справиться с этим. Мы обычные русские православные люди, даже на дискотеки никогда не ходили, всегда отдыхали только на даче у себя. Я собрала характеристики на мужа, даже со школы. Все вспоминают о нем, как о доброжелательном и бесконфликтном человеке. Он никогда в жизни не дрался, и сам бы никогда никого не ударил, — говорит Анастасия.