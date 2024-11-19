Вступился за отца в магазине: жена погибшего жителя Белорецка рассказала, из-за чего его избили до смерти

Накануне в Белорецке произошла трагедия: там до смерти забили 32-летнего Игоря И. Причиной драки, завершившейся гибелью молодого мужчины, стал конфликт у кассы в магазине в самом центре города. «КП-Уфа» выяснила подробности жестокой расправы.
КОНФЛИКТ У КАССЫ.
Поздним вечером 15 ноября Игорь вместе с отцом и общим знакомым пришли в продуктовый магазин на улице Карла Маркса. Набрали покупок и направились к кассе, где уже собралась очередь. Впереди стояли трое молодых людей, среди которых был 23-летний Аслан (имя изменено — Ред.). В какой-то момент между Игорем и парнями возник словесный конфликт.
Как рассказала «КП-Уфа» супруга Игоря Анастасия, перепалка началась из-за того, что хулиганы толкнули ее тестя, а муж вступился за пожилого отца, и начался разговор на повышенных тонах. Сотрудники супермаркета выгнали конфликтующих покупателей на улицу, где ругань переросла в драку.
По версии местных жителей, на 32-летнего белоречанина набросились все трое парней и стали его избивать. Даже когда тот упал на асфальт и перестал подавать признаки жизни. А вот по данным МВД Башкирии, избивал Игоря только 23-летний Аслан, а двое его товарищей просто наблюдали за происходящим со стороны. Увидев, что оппонент больше не реагирует на удары, молодые люди поспешили скрыться.
В смертельном избиении молодого отца обвиняется 23-летний житель Белорецка. Накануне его отправили дожидаться суда в СИЗО. Фото: СУ СК по РБ.
Через несколько минут к магазину подъехала скорая помощь, однако медикам оставалось только констатировать смерть Игоря. Как выяснилось впоследствии, один из ударов стал для него смертельным. У него остались любимые супруга и 11-летняя дочка.
Позже подозреваемого в смертельном избиении Аслана задержали сотрудники полиции. Известно, что он в этот момент ехал в Магнитогорск. 18 ноября его заключили под стражу — молодой человек обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет Башкирии.
В воскресенье, 17 ноября, Игоря И. похоронили в родном Белорецке.
ОСТАЛИСЬ ЖЕНА И ДОЧКА.
32-летний белоречанин работал водителем в крупной энергетической компании, был любящим мужем и заботливым отцом. В свободное время вместе с коллегами по работе занимался страйкболом и участвовал в корпоративных соревнованиях по этому виду спорта. Его супруга Анастасия работает репетитором по английскому языку, 11-летняя дочка ходит в школу.
Пока идут первоначальные следственные действия и поиски потенциальных очевидцев произошедшего, Анастасия сама ходит к следователям и по другим инстанциям. На это время она отвезла дочку сначала к бабушке, а затем к крестному отцу. Не хочет, чтобы девочка слышала в мельчайших подробностях, как убивали папу.
— В первые дни до похорон она была у бабушки, после похорон со мной. На данный момент у крестного. Я, конечно, потом ее заберу домой. Но пока ей надо отвлечься, не сидеть дома, — говорит женщина.
Как рассказала «КП-Уфа» убитая горем женщина, сейчас она отчаянно нуждается в помощи всех неравнодушных земляков. Она нашла грамотных юристов, которые будут представлять интересы семьи в ходе суда и следствия. Но их услуги обойдутся не дешево, а у семьи, лишившейся кормильца, попросту нет таких денег. Самостоятельно ходить по кабинетам следователей и ей слишком тяжело.
Игорь работал водителем-диспетчером в энергетической компании и души не чаял в жене и дочке. Фото: личный архив героев публикации.
— Вчера я обошла всех наших соседей, к каждому стучалась и говорила, что моего мужа убили. Каждый раз рассказывала заново всю ситуацию и просила написать на Игоря характеристику. Представляете, как тяжело все это говорить? — со слезами вспоминает Анастасия.
«НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ДРАЛСЯ».
Как отмечает убитая горем женщина, они с мужем всегда были спокойными, семейными людьми и в конфликтах никогда не участвовали.
— Сейчас мне нужна помощь всей страны, чтобы справиться с этим. Мы обычные русские православные люди, даже на дискотеки никогда не ходили, всегда отдыхали только на даче у себя. Я собрала характеристики на мужа, даже со школы. Все вспоминают о нем, как о доброжелательном и бесконфликтном человеке. Он никогда в жизни не дрался, и сам бы никогда никого не ударил, — говорит Анастасия.
По словам супруги, следователи сообщили ей, что есть видеозапись с камеры наружного наблюдения, где запечатлен момент драки. Но увидеть ее она сможет только через неделю. Почему так долго нужно ждать, чтобы посмотреть короткий ролик, ей не объяснили. Именно поэтому Анастасия нуждается в юридической помощи, а услуги эти влетят в копеечку.
— С организацией похорон мне помогли кто чем смог, спасибо всем. И коллеги Игоря помогли и наши знакомые, друзья, родственники. Сейчас вот юридическое сопровождение нужно, — говорит женщина.
Анастасия, как и многие ее соседи, жалуется на место, неподалеку от которого и произошла смертельная драка. Это подобие навеса рядом с супермаркетом, где где постоянно собираются шумные компании.
17 ноября молодого отца похоронили в родном Белорецке. Фото: личный архив героев публикации.
— По вечерам там постоянно собираются парни, которых иначе как зверьем не назвать. Сидят, курят, плюются. Этот прилавок там просто не нужен, все жители возмущаются и хотят, чтобы его убрали, — возмущается Анастасия.
ОФИЦИАЛЬНО.
В настоящий момент Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход его расследования находится на контроле прокуратуры республики, сообщают в пресс-службе ведомства.
— С учетом позиции Белорецкой межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 января 2025 года, — сообщают в прокуратуре Башкирии.
Если вы желаете оказать финансовую поддержку оставшейся без кормильца семье из Белорецка, сделать это можно, связавшись с мамой по телефону: 8−963−891−67−15.
«Комсомольская правда-Уфа» выражает соболезнования родным и близким погибшего мужчины.