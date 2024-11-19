Косметолога-мошенницу задержали стражи порядка в Хабаровске

В Хабаровске полиция задержала мошенницу, оказывающую косметологические услуги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровску.
По предварительным данным, 39-летняя жительница Железнодорожного района размещала рекламу о предоставлении косметологических услуг и продаже средств для похудения. С клиентов она брала полную предоплату, но услуги не оказывала.
Для проведения процедур злоумышленница арендовала помещения без вывесок. Чтобы скрыть свою деятельность, она регулярно меняла адреса офисов. После предоплаты косметолог под различными предлогами откладывала дату сеансов и переставала отвечать на звонки и сообщения. Полученные деньги она тратила на личные нужды.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску получили информацию, что подозреваемая может скрыться, и задержали ее. Ранее женщину уже судили за мошенничество.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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