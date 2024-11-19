Косметолога-мошенницу задержали стражи порядка в Хабаровске

Для проведения процедур злоумышленница арендовала помещения без вывесок. Чтобы скрыть свою деятельность, она регулярно меняла адреса офисов. После предоплаты косметолог под различными предлогами откладывала дату сеансов и переставала отвечать на звонки и сообщения. Полученные деньги она тратила на личные нужды.