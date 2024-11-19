В Екатеринбурге скорая помощь сбила 18-летнюю девушку

ДТП произошло у станции метро «Проспект Космонавтов». Об этом сообщает E1.RU.
В Госавтоинспекции сообщили, что машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. Девушка шла через дорогу в наушниках, поэтому не слышала сирену.
За рулем скорой помощи был 57-летний водитель. Машина перевозила пациента в тяжелом состоянии. После аварии его перенесли в другую машину.
По данным издания, сбитая девушка серьезно пострадала.
«МК-Урал» ранее писал, что 18 ноября в Екатеринбурге водитель «Пежо» допустил наезд на женщину с коляской, в которой был ребенок. ДТП произошло на проспекте Орджоникидзе.
По предварительным данным, медики оказывают помощь женщине. Ребенок в коляске не пострадал.