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В Екатеринбурге скорая помощь сбила 18-летнюю девушку

В Екатеринбурге утром 19 ноября машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

ДТП произошло у станции метро «Проспект Космонавтов». Об этом сообщает E1.RU.

В Госавтоинспекции сообщили, что машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. Девушка шла через дорогу в наушниках, поэтому не слышала сирену.

За рулем скорой помощи был 57-летний водитель. Машина перевозила пациента в тяжелом состоянии. После аварии его перенесли в другую машину.

По данным издания, сбитая девушка серьезно пострадала.

«МК-Урал» ранее писал, что 18 ноября в Екатеринбурге водитель «Пежо» допустил наезд на женщину с коляской, в которой был ребенок. ДТП произошло на проспекте Орджоникидзе.

По предварительным данным, медики оказывают помощь женщине. Ребенок в коляске не пострадал.