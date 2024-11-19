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Девочка из Башкирии рассказала, что ее пытался похитить мужчина

Жителей Башкирии напугали сообщения о попытке похищения маленькой девочки.

Источник: Комсомольская правда

Село Михайловка в Уфимском районе встревожила новость о том, что на улице пытались похитить маленькую девочку. Ребенок рассказал своим родителя, что молодой человек схватил ее за руку и потащил, но ей удалось вырваться, укусив незнакомца за пальцы. Обеспокоенные родители сразу же написали заявлению в полицию, а история быстро перекачивала в родительские чаты.

Сотрудники полиции начали проверку и выяснили, что никакой попытки похищения не было. Девочка все придумала, чтобы избежать родительского гнева за прогулянные уроки.

— В целях выяснения всех подробностей ситуации, девочка и ее родители вызваны в отдел полиции для принятия профилактических мер, — цитирует «Башинформ» МВД России по Уфимскому району.