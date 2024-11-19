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Инсульт за рулём: автомобиль Toyota ToyoAce въехал в КаМАЗ во Владивостоке

Водитель с 38-летним стажем не смог контролировать ситуацию на дороге.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке произошла авария, причиной которой стал инсульт у водителя. Как сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья», инцидент произошёл на проспекте 100-летия Владивостока в районе дома № 156.

Водитель автомобиля Toyota ToyoAce, 56 лет, с 38-летним стажем вождения, почувствовал себя плохо за рулём. Как выяснилось позже, у него случился инсульт. В результате мужчина наехал на припаркованный у дороги автомобиль КамАЗ.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего его госпитализировали. Сотрудники ГАИ составили необходимые административные протоколы.

Госавтоинспекция призвала водителей следить за своим самочувствием перед тем, как садиться за руль, чтобы избежать трагедий на дороге.

здоровье