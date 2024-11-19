Инсульт за рулём: автомобиль Toyota ToyoAce въехал в КаМАЗ во Владивостоке

Водитель автомобиля Toyota ToyoAce, 56 лет, с 38-летним стажем вождения, почувствовал себя плохо за рулём. Как выяснилось позже, у него случился инсульт. В результате мужчина наехал на припаркованный у дороги автомобиль КамАЗ.