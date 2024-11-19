Суд не отправил под стражу подростков, напавших на охранника в ТЦ Владивостока

В Ленинский районный суд Владивостока поступило ходатайство следователя о заключении под стражу двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на охранника в торговом центре, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
Два 14-летних подростка подозреваются в том, что 14 ноября, находясь в ТЦ, они вместе с малолетним, не подлежащим уголовной ответственности, избили и распылили в лицо перцовый баллончик охраннику, вступившемуся за продавщицу, с которой у них был конфликт.
Суд отклонил ходатайства следствия и избрал для подозреваемых меру пресечения в виде запрета определённых действий: они не могут покидать свои дома с 21:00 до 7:00, общаться с друг другом, потерпевшим или свидетелями, а также пользоваться средствами связи и интернетом.
Ранее полиция задержала несовершеннолетних, напавших на охранника. Ими оказались жители Владивостока — двое 14-летних парней и один 13-летний. С подростками проведена беседа и разъяснены административная и уголовная ответственность.