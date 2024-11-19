Суд не отправил под стражу подростков, напавших на охранника в ТЦ Владивостока

Два 14-летних подростка подозреваются в том, что 14 ноября, находясь в ТЦ, они вместе с малолетним, не подлежащим уголовной ответственности, избили и распылили в лицо перцовый баллончик охраннику, вступившемуся за продавщицу, с которой у них был конфликт.