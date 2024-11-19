В Самаре продлён арест экс-министра финансов и экс-министра строительства

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство руководителя следственной группы — старшего следователя по особо важным делам СЧ ГСУ областного Главка полиции о продлении срока содержания под стражей бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина, и бывшего министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова.
И Плаксину и Прямилову срок содержания под стражей продлен на три месяца — по 19 февраля 2025 года, включительно, сообщается в паблике суда.
Бывшим высокопоставленным чиновникам вменяется превышение полномочий.
Плаксин был задержан в апреле 2023 года. По версии следствия, глава Минстроя незаконно приказал своим подчиненным выдать разрешения на ввод двух ДК в поселке Глушицкий и в селе Тимашево, которые построили по нацпроекту «Культура», при возведении которыхбыли допущены нарушения.
Прямилов был задержан в октябре 2024 года в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях при строительстве в Самаре станции метрополитена «Театральная».