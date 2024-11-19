В Самаре продлён арест экс-министра финансов и экс-министра строительства

Плаксин был задержан в апреле 2023 года. По версии следствия, глава Минстроя незаконно приказал своим подчиненным выдать разрешения на ввод двух ДК в поселке Глушицкий и в селе Тимашево, которые построили по нацпроекту «Культура», при возведении которыхбыли допущены нарушения.