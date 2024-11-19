Сотрудницы банка из Самарской области спасли пенсионера от мошенников

В Самарской области сотрудницы одного из банков не дали мошенникам обмануть пожилого мужчину. Пенсионер оформил кредит и хотел перевести деньги на счет, который ему прислали неизвестные. Банковских работников из Отрадного это насторожило, они приостановили банковскую операцию и сообщили об инциденте в полицию.
— Тем самым они уберегли пенсионера от телефонных аферистов, сохранив более 500 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Полиция поблагодарила бдительных сотрудниц банка, им вручили благодарственные письма и цветы. А жителям Самарской области напоминают, что настоящие банковские работники и полицейские не просят перевести ваши деньги ни на какие «безопасные» банковские счета. Если вам поступают подобные звонки, лучше сразу класть трубку, обращаться в полицию и банк.