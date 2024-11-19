Сотрудницы банка из Самарской области спасли пенсионера от мошенников

В Самарской области сотрудницы одного из банков не дали мошенникам обмануть пожилого мужчину. Пенсионер оформил кредит и хотел перевести деньги на счет, который ему прислали неизвестные. Банковских работников из Отрадного это насторожило, они приостановили банковскую операцию и сообщили об инциденте в полицию.