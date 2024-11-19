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В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв

ЧИТА, 19 ноя — РИА Новости. Взрыв произошёл во время тушения пожара в здании, где находятся кафе и гостиница «Жемчужина Востока» в Чите, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Забайкальскому краю.

Источник: © РИА Новости

«Да, (во время тушения — ред.) был хлопок. Произошел от испарения газов от масла. Никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пожар произошел в комплексе «Жемчужина Востока». На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление.

«Горело растительное масло во фритюре на третьем этаже, по вентиляционной шахте огонь перешел на четвертый этаж. В 15.53 (9.53 мск) оба очага были полностью ликвидированы на общей площади 40 квадратных метров», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что к тушению были привлечены 28 человек и 6 единиц техники.

В пресс-службе регионального СУСК сообщили о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности путём неосторожного обращения с огнем). На месте следователи произведут осмотр, опросят очевидцев, работников кафе, жильцов дома.

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