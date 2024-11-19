В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв

«Да, (во время тушения — ред.) был хлопок. Произошел от испарения газов от масла. Никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что пожар произошел в комплексе «Жемчужина Востока». На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление.
«Горело растительное масло во фритюре на третьем этаже, по вентиляционной шахте огонь перешел на четвертый этаж. В 15.53 (9.53 мск) оба очага были полностью ликвидированы на общей площади 40 квадратных метров», — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что к тушению были привлечены 28 человек и 6 единиц техники.
В пресс-службе регионального СУСК сообщили о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности путём неосторожного обращения с огнем). На месте следователи произведут осмотр, опросят очевидцев, работников кафе, жильцов дома.