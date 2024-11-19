В Чите при тушении пожара в гостинице произошел взрыв

«Горело растительное масло во фритюре на третьем этаже, по вентиляционной шахте огонь перешел на четвертый этаж. В 15.53 (9.53 мск) оба очага были полностью ликвидированы на общей площади 40 квадратных метров», — добавили в пресс-службе.