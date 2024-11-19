В Екатеринбурге возникла давка у миграционного центра

«Скопление иностранных граждан в районе дислокации отдела по вопросам миграции связано с повышенным спросом на услуги данного подразделения. В настоящее время отдел работает в штатном режиме. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», — сообщили в УМВД.
По данным портала Е1, иностранные граждане пытались занять очередь на дактилоскопию, прохождение которой обязательно для получения документов. Очевидцы сообщают, что возле центра с утра собралось несколько десятков человек, в день это число может доходить до сотни.