Присяжные вынесли вердикт убийце беременной женщины в Приморье

В июле 2020 года житель Артёма и его беременная сожительница отдыхали на берегу озера в посёлке Заводском. Между ними возникла ссора на бытовой почве, и мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину кухонным ножом в грудь, удар оказался смертельным — жертва скончалась в машине скорой помощи. Орудие убийства злоумышленник выбросил в озеро и скрылся, но уже на следующие сутки был задержан силовиками.
Как уточняет Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края, женщина находилась на 37 неделе беременности, плод уже был жизнеспособен. Но сохранить малышу жизнь медикам не удалось. У женщины осталось ещё трое детей.
Присяжные единодушно признали, что убийца виновен и снисхождения не заслуживает. Теперь дело за председательствующим судьёй: он вынесет приговор и назначит наказание, как того требует уголовно-процессуальный кодекс.
Так как подсудимый знал, что жертва беременна, его действия квалифицированы не просто как убийство, а как убийство с отягчающими обстоятельствами, за это ему грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.
Ранее присяжные вынесли обвинительные вердикты в отношении ещё нескольких убийц в Артёме, Находке, Уссурийске и Хорольском районе.
Обвиняемый может ходатайствовать, чтобы его дело рассматривали присяжные, так как такой процесс считается максимально независимым. Например, суда присяжных требовал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации заказных убийств дальневосточных предпринимателей, но его всё равно признали виновным и приговорили к длительному лишению свободы.