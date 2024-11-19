Присяжные вынесли вердикт убийце беременной женщины в Приморье

В июле 2020 года житель Артёма и его беременная сожительница отдыхали на берегу озера в посёлке Заводском. Между ними возникла ссора на бытовой почве, и мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину кухонным ножом в грудь, удар оказался смертельным — жертва скончалась в машине скорой помощи. Орудие убийства злоумышленник выбросил в озеро и скрылся, но уже на следующие сутки был задержан силовиками.