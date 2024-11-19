Самодельная электроплита стала причиной пожара в доме в Круглом

Пожар произошел вечером 18 ноября. 71-летний местный житель для приготовления ужина использовал самодельную электроплиту. Пенсионер лег спать, но прибор от розетки не отключил. Около 4.00 мужчина проснулся от подозрительного треска — горела стена дома. Он поспешил выйти на улицу и попросил соседей вызвать спасателей.
В результате огнем повреждена кровля, стены и имущество в доме. Предварительная причина произошедшего — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Еще один пожар произошел 18 ноября в д. Постраш Бобруйского района. Пенсионерка и ее муж около 3.00 услышали характерный треск горящего шифера — огнем была охвачена хозяйственная пристройка, вплотную примыкающая к дому. Огонь перебросился на жилье, к моменту приезда спасателей все горело открытым пламенем.
Хозяева не пострадали, но пожар уничтожил постройку, повредил кровлю и имущество в доме. По предварительным данным, возгорание началось из-за оставленной для освещения двора электрической лампы.