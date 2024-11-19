Самодельная электроплита стала причиной пожара в доме в Круглом

Еще один пожар произошел 18 ноября в д. Постраш Бобруйского района. Пенсионерка и ее муж около 3.00 услышали характерный треск горящего шифера — огнем была охвачена хозяйственная пристройка, вплотную примыкающая к дому. Огонь перебросился на жилье, к моменту приезда спасателей все горело открытым пламенем.