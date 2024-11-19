Женщина из Германии пыталась ввезти в РФ брендовые сумки на 23 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). Калининградские таможенники обратили внимание на 10 сумок известных французских брендов на общую сумму в 23 млн рублей. Их гражданка Германии пыталась ввести в Россию через пункт пропуска Мамонтово-2.
Уточняется, что женщина была на пассажирском сиденье легкового автомобиля в компании двух мужчин. При этом пассажирка таможенную декларацию не заполняла. Сумки она спрятала в чемодан, который находился под прикрытием одежды.
Женщина в свое оправдание заявила таможенникам, что приобрела сумки в Германии, заплатив за каждую всего по 100 евро. Но экспертиза установила, что 9 из 10 сумок являются подлинными. И размер неуплаченных таможенных платежей превысил 8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «уклонение от уплаты таможенных платежей физическим лицом в крупном размере». Гражданке Германии грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.