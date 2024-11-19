В Волгоградской области водитель сбил насмерть дорожного рабочего

Из материалов расследования стало известно, что днем 25 июня текущего года 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со скоростью около 95 км/ч по автотрассе Жирновск — Вешенская, где на 156-м км потерял управление машиной и наехал на рабочего. В этот момент на участке шел ремонт дорожного полотна. В итоге 49-летний дорожный строитель получил тяжелые травмы, от которых скончался.