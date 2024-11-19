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В Волгоградской области водитель сбил насмерть дорожного рабочего

Полиция завершила расследование уголовного дела по обвинению автомобилиста в ДТП.

Из материалов расследования стало известно, что днем 25 июня текущего года 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со скоростью около 95 км/ч по автотрассе Жирновск — Вешенская, где на 156-м км потерял управление машиной и наехал на рабочего. В этот момент на участке шел ремонт дорожного полотна. В итоге 49-летний дорожный строитель получил тяжелые травмы, от которых скончался.

На водителя завели уголовное дело, его обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Собранные доказательства все же не побудили мужчину признать свою вину. Уголовное дело направили в Михайловский городской суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает региональное ГУ МВД.