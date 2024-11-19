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На Дону за убийство в ходе разбойного нападения будут судить мужчину

Злоумышленник похитил 2 млн рублей.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

— По данным следствия, в июне прошлого года обвиняемый, находясь в квартире на улице Вишневой в поселке Мокрый Батай, совершил разбойное нападение на ранее знакомого 65-летнего мужчину. В ходе нападения злоумышленник нанес ему множественные удары ножом в область шеи и туловища. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. Из квартиры потерпевшего фигурант украл 2 млн рублей, после чего скрылся, — говорится в сообщении.

Фигурант был заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.