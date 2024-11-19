В Шымкенте обнаружена и ликвидирована очередная нарколаборатория

Изъятые материалы и оборудование.
В ходе обыска обнаружено:
- Около 10 кг синтетического наркотика «Альфа PVP» в порошке и около 60 литров вещества в жидком виде.
- 240 литров прекурсоров и предпрекурсоров.
- Лабораторное оборудование, включая вакуумные установки, реакторы, вытяжки, вентиляторы, фильтры, колбы, весы и другое, а также стеллажи для сушки наркотиков.
Уголовное преследование.
По данному факту возбуждено досудебное расследование по пунктам 1) и 3) части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дополнительная информация по делу не разглашается в соответствии с законодательством.