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В Шымкенте обнаружена и ликвидирована очередная нарколаборатория

В ходе оперативных мероприятий Департаментом КНБ по городу Шымкент при координации городской прокуратуры задержаны двое жителей, организовавших нарколабораторию для производства и сбыта наркотических средств, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: EL.kz

Изъятые материалы и оборудование.

В ходе обыска обнаружено:

  • Около 10 кг синтетического наркотика «Альфа PVP» в порошке и около 60 литров вещества в жидком виде.
  • 240 литров прекурсоров и предпрекурсоров.
  • Лабораторное оборудование, включая вакуумные установки, реакторы, вытяжки, вентиляторы, фильтры, колбы, весы и другое, а также стеллажи для сушки наркотиков.

Уголовное преследование.

По данному факту возбуждено досудебное расследование по пунктам 1) и 3) части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дополнительная информация по делу не разглашается в соответствии с законодательством.