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В Екатеринбурге улицу затопило сточными водами

Целую улицу в Екатеринбурге затопили фекалии.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге целую улицу на Широкой Речке затопило сточными водами с фекалиями. ЧП произошло вечером 18 ноября. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Водоканале.

Потоп случился на улице Евгения Савкова. Передвигаться по дороге тяжело, машины затоплены. Помимо этого, жителей улицы настиг неприятный запах. По словам очевидцев, такая ситуация происходит уже не в первый раз.

— Бригада выехала для проведения работ на место подтопления. Причина — коммунальный засор. В ближайшее время напор воды спадет и ситуация нормализуется, — рассказали в Водоканале.

Ранее в Екатеринбурге коммунальная авария произошла на улице Тверитина. Асфальт залило кипятком. Это произошло днем 13 ноября. На месте работали специалисты.

ЖКХ