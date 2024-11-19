В Екатеринбурге улицу затопило сточными водами

В Екатеринбурге целую улицу на Широкой Речке затопило сточными водами с фекалиями. ЧП произошло вечером 18 ноября. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Водоканале.
Потоп случился на улице Евгения Савкова. Передвигаться по дороге тяжело, машины затоплены. Помимо этого, жителей улицы настиг неприятный запах. По словам очевидцев, такая ситуация происходит уже не в первый раз.
— Бригада выехала для проведения работ на место подтопления. Причина — коммунальный засор. В ближайшее время напор воды спадет и ситуация нормализуется, — рассказали в Водоканале.
Ранее в Екатеринбурге коммунальная авария произошла на улице Тверитина. Асфальт залило кипятком. Это произошло днем 13 ноября. На месте работали специалисты.