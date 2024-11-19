Парень на электросамокате на скорости сбил с ног женщину в Бурятии. Ему грозит срок

Самокатчик из Улан-Удэ предстанет перед судом за то, что сбил 67-летнюю женщину. Обычное развлечение закончилось серьезной травмой и уголовным делом.
Все случилось 17 июля 2023. 21-летний парень решил прокатиться с друзьями на арендованных самокатах. Однако, проезжая по переходной дорожке на улице Бабушкина, он сбил женщину.
Бежать с места происшествия он не стал, наоборот помог пострадавшей, в это время очевидцы вызывали скорую помощь. Сибирячку отвезли в больницу, диагностировали закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением костных отломков.
— Отметим, молодой человек ехал со скоростью около 10−15 км/час. Видел на своем пути пешеходов, однако не подумал, что может создать аварийную сутацию, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Сейчас уголовное дело отправили в суд. Там его рассмотрят по существу и огласят приговор.