Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парень на электросамокате на скорости сбил с ног женщину в Бурятии. Ему грозит срок

Самокатчик из Бурятии предстанет перед судом из-за наезда на женщину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самокатчик из Улан-Удэ предстанет перед судом за то, что сбил 67-летнюю женщину. Обычное развлечение закончилось серьезной травмой и уголовным делом.

Все случилось 17 июля 2023. 21-летний парень решил прокатиться с друзьями на арендованных самокатах. Однако, проезжая по переходной дорожке на улице Бабушкина, он сбил женщину.

Бежать с места происшествия он не стал, наоборот помог пострадавшей, в это время очевидцы вызывали скорую помощь. Сибирячку отвезли в больницу, диагностировали закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением костных отломков.

— Отметим, молодой человек ехал со скоростью около 10−15 км/час. Видел на своем пути пешеходов, однако не подумал, что может создать аварийную сутацию, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Сейчас уголовное дело отправили в суд. Там его рассмотрят по существу и огласят приговор.