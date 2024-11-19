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10-летний мальчик по пути в школу попал под колеса автомобиля в Саянске

Автомобилист сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

В Саянске сегодня утром, 19 ноября, произошло ДТП с пострадавшим 10-летним мальчиком. Ребенок направлялся в учебное заведение на занятия и был сбит отечественной легковушкой на нерегулируемом пешеходном переходе. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Предварительно, 35-летний водитель за рулем «Лады Приоры» сбил мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате происшествия ребенка с травмами доставили в медучреждение. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, сотрудники надзорного органа контролируют установление всех обстоятельств аварии с несовершеннолетним. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.