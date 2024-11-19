10-летний мальчик по пути в школу попал под колеса автомобиля в Саянске

В Саянске сегодня утром, 19 ноября, произошло ДТП с пострадавшим 10-летним мальчиком. Ребенок направлялся в учебное заведение на занятия и был сбит отечественной легковушкой на нерегулируемом пешеходном переходе. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Предварительно, 35-летний водитель за рулем «Лады Приоры» сбил мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате происшествия ребенка с травмами доставили в медучреждение. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, сотрудники надзорного органа контролируют установление всех обстоятельств аварии с несовершеннолетним. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.