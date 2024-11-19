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Бывшая налоговый инспектор из Железногорска получила срок за махинации с вычетами

Девушка вносила заведомо ложные данные, чтобы ее знакомые получили деньги.

Источник: AP 2024

В Железногорске вынесли приговор бывшему налоговому инспектору по обвинению в мошенничестве с вычетами. Как рассказали в прокуратуре, в 2021 году 26-летняя нарушительница внесла в налоговые органы заведомо ложную информацию о том, что муж ее подруги прошел курс лечения — в результате мужчине возместили расходы, а полученные деньги инспектор и сообщник поделили пополам. В период до 2023 года девушка проделала подобную схему еще с несколькими знакомыми, в результате чего соучастники получили более 3 млн рублей.

В итоге суд признал мошенницу виновной и приговорил ее к 5 годам колонии общего режима. Также в течение трех лет девушка не сможет занимать должности в налоговых органах. Пока приговор не вступил в законную силу.

Что касается соучастников, то они получили наказание от штрафов до 3 лет тюрьмы.