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В Таганроге убрали упавший на дом тополь

В Таганроге, на улице Социалистической, 162, убрали тополь, который упал на жилой дом.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге коммунальщики убрали тополь, который упал на дом. Об этом сообщили на сайте городской думы. ЧП произошло на улице Социалистической, 162.

Согласно опубликованной информации, дерево раскололось, и одна его часть рухнула на жилой дом. Ситуация представляла опасность и тем, что вторая часть могла упасть на дорогу, где часто проходят горожане. Жители обратились за помощью. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники коммунальных служб. Аварийное дерево спилили, а его рухнувшую часть убрали.

Напомним, Ростов-на-Дону вновь не получил паспорт готовности к зиме. Согласно опубликованной информации, восемь из 49 муниципалитетов Ростовской области оказались не готовы к предстоящей зиме.

ЖКХ