В Таганроге убрали упавший на дом тополь

Согласно опубликованной информации, дерево раскололось, и одна его часть рухнула на жилой дом. Ситуация представляла опасность и тем, что вторая часть могла упасть на дорогу, где часто проходят горожане. Жители обратились за помощью. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники коммунальных служб. Аварийное дерево спилили, а его рухнувшую часть убрали.