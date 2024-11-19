В Таганроге убрали упавший на дом тополь

В Таганроге коммунальщики убрали тополь, который упал на дом. Об этом сообщили на сайте городской думы. ЧП произошло на улице Социалистической, 162.
Согласно опубликованной информации, дерево раскололось, и одна его часть рухнула на жилой дом. Ситуация представляла опасность и тем, что вторая часть могла упасть на дорогу, где часто проходят горожане. Жители обратились за помощью. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники коммунальных служб. Аварийное дерево спилили, а его рухнувшую часть убрали.
Напомним, Ростов-на-Дону вновь не получил паспорт готовности к зиме. Согласно опубликованной информации, восемь из 49 муниципалитетов Ростовской области оказались не готовы к предстоящей зиме.